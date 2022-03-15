Псаки: страны НАТО должны принимать военные решения по России коллективно

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что потенциальные военные решения в отношении России в рамках Организации Североатлантического договора (НАТО) должны вырабатываться на коллективной основе, а не приниматься индивидуальными странами-участницами. Она отметила, что ввязывание в войну с Россией не отвечает интересам стран Альянса.

Речь идёт о разговоре, который происходит между союзниками и партнёрами по НАТО. Речь не идёт о решении, которое принимается одной страной, — сообщила Псаки.

Представитель Белого дома отказалась комментировать потенциальные удары по складам с вооружением для Украины на территории Польши.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ранее выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. По его словам, это не будет безоружная миссия. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет «несение гуманитарной помощи». Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» добавил, что эта миссия должна быть в состоянии защитить себя.

Бойцы Росгвардии контролируют ситуацию в демилитаризованном украинском городе Бердянске, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что население возвращается к нормальной жизни. В настоящее время подведомственные силы проводят разминирование городских территорий. Брошенную украинскую технику убирают с улиц. Под прикрытием росгвардейцев осуществляется регулярный гуманитарный конвой, всего в город было доставлено 36 тонн гуманитарного груза.