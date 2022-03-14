Псаки: США «полностью сокрушили» экономику России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что США при помощи своих союзников «полностью сокрушили» экономику России. Речь идёт о санкциях в отношении Москвы, которые были введены после начала специальной операции на Украине. Представитель администрации Байдена отметила, что дальнейшее развитие событий зависит от российского президента Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Каким будет конец игры, — это вопрос к президенту России Владимиру Путину. Мы полностью сокрушили его экономику, — заявила Псаки.

По её словам, руководство Соединённых Штатов оказало военное и гуманитарное содействие украинцам. При этом она добавила, что США не предполагали, что санкции заставят руководство России отказаться от своих действий на Украине.

Ранее сообщалось, что в США рассматривается возможность введения эмбарго на торговлю с Россией, а также блокирование доступа к международным морским путям. В числе новых ограничений может оказаться российский экспорт никеля, урана и алюминия. В Вашингтоне также обсуждают новые меры против возможностей Москвы в сфере криптовалютных операций.