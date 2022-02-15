Псаки: США не будут давить на Украину по вопросу вступления в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут оказывать давление на Украину и другие страны с тем, чтобы они вступали или не вступали в те или иные альянсы. Она отметила, что у каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность. Представитель Белого дома также добавила, что со стороны Вашингтона этот вопрос не поднимался. Прямую трансляцию брифинга вёл телеканал CBS.

Мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к какому-либо альянсу, — заявила Псаки.

Власти США намерены активно продолжать дипломатическое взаимодействие с Россией, однако американской стороне пока нечего объявить о возможности нового контакта лидеров двух стран Джо Байдена и Владимира Путина, добавила пресс-секретарь.

Ранее британский таблоид Mirror опубликовал материал, где указано точное время «наступления» российских войск на Украину. Британские журналисты, ссылаясь на данные американской разведки, заявили, что Россия начнёт «вторжение» 16 февраля в 3 часа ночи по местному времени. При этом, по информации издания, первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины российская авиация, а затем начнётся наземная операция.