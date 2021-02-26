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Псаки сообщила о готовящихся санкциях США к России

01:18, 27 февраля 2021 11
Джен Псаки Джен Псаки Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон готовится вскоре ввести новые антироссийские санкции. По её словам, это произойдёт в марте-апреле 2021 года.

В течение недель, не месяцев, — уточнила Псаки сроки.

Она добавила, что российский вопрос «включает несколько компонентов», сообщает РИА Новости. В Белом доме ещё анализируют поводы для санкций, но Кремлю вменяют вмешательство в американские выборы, хакерские атаки на инфраструктуру США, объявление награды за головы американских солдат в Афганистане, уточнила Псаки.

В Москве не раз отвергали причастность к событиям, на которых в Вашингтоне строят обвинения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Европейского командования Вооружённых сил США генерал Тод Уолтерс считает, что Россия всё ещё представляет угрозу для Соединённых Штатов и их европейских союзников, даже после введения в отношении Москвы экономических санкций.

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