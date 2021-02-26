Псаки сообщила о готовящихся санкциях США к России

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон готовится вскоре ввести новые антироссийские санкции. По её словам, это произойдёт в марте-апреле 2021 года.
В течение недель, не месяцев, — уточнила Псаки сроки.
Она добавила, что российский вопрос «включает несколько компонентов»,
В Москве не раз отвергали причастность к событиям, на которых в Вашингтоне строят обвинения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Европейского командования Вооружённых сил США генерал Тод Уолтерс считает, что Россия всё ещё представляет угрозу для Соединённых Штатов и их европейских союзников, даже после введения в отношении Москвы экономических санкций.