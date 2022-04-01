Псаки рассказала, чем займётся после ухода из Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что после ухода со своей должности первым делом будет отсыпаться и проводить время со своими детьми. Представитель Белого дома при этом не стала подтверждать или опровергать информацию о её переходе на телевидение. Она пошутила, что «пока что» от неё «не удастся избавиться». Видео пресс-брифинга в Белом доме опубликовал YouTube-канал Fox Business.

Когда бы я ни покинула Белый дом, я могу вам пообещать, что первым делом буду отсыпаться и проводить время со своими детьми, — поделилась Псаки.

Глава пресс-службы администрации Байдена не присутствовала на пресс-брифингах в Белом дома после положительного теста на коронавирус. После выхода на работу она призналась журналистам, что соскучилась по ним.

Пресс-служба Госдепа сообщила ранее сообщила, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд посетит Францию, Турцию, Грецию, Кипр и Германию, где обсудит ситуацию вокруг Украины и санкции против РФ. Визит пройдёт в период с 2 по 9 апреля. Отмечается, что цель поездки дипломата — укрепить отношения США и приверженность одному курсу с европейскими партнёрами.