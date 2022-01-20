Псаки объяснила слова Байдена о «российском вторжении» на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова президента США Джо Байдена о «российском вторжении» на Украину, сообщает ТАСС. Ранее Байден пообещал катастрофические санкции против РФ в случае крупномасштабной войны на Украине. Однако президент добавил, что «незначительный ввод российских войск на Украину» может вызвать более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона. Псаки сообщила, что США готовы дать «скорый и жёсткий ответ» при появлении даже небольшого контингента войск РФ в соседнем государстве.

США и союзники намерены дать России «скорый и жёсткий ответ» в случае эскалации ситуации вокруг Украины, — сказала Псаки.

Бывший посол США в России Майкл Макфол в своём Twitter также сообщил, что Байден не давал своего одобрения на появление российских войск на Украине.

Байден не давал добро на вторжение. Байден создал большую коалицию стран для введения серьёзных санкций против России в случае агрессии. Байден также пообещал выделить Украине $650 миллионов на помощь в обеспечении безопасности в этом году. Это попытка сдерживания, а не развязывания войны, — сказал он.

Байден на пресс-конференции, посвящённой первой годовщине его президентства, сообщил, что эскалация ситуации вокруг Украины будет грозить России «катастрофой». По его словам, если подобное произойдёт, русским придётся заплатить «большую цену».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, комментируя слова Байдена, что подобные заявления звучат ежедневно на протяжении нескольких месяцев и могут способствовать дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины.

Сегодня, 20 января, американский конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс предложил проект нового пакета санкций против России с названием «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он предлагает ограничительные меры против ряда российских представителей власти, силовых структур, бизнесменов, представителей СМИ и ряда экономических проектов, в том числе «Северного потока — 2».