Псаки не ответила на вопрос о переговорах Байдена и Путина

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что не обладает информацией о возможных контактах президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. По её словам, тема переговоров исходит от российской стороны, сообщает РИА Новости.

Представители российской стороны допускают возможность переговоров на высшем уровне до конца 2021 года по видео-конференц-связи.

Я так понимаю, что это [сообщение] исходит от русских. Мне нечего предсказать или проанонсировать на данный момент. Очевидно, что мы остаёмся в контакте в развитие летнего саммита на высоком уровне с российскими коллегами, — подчеркнула Псаки.

При этом она указала, что в Вашингтоне «сильно» обеспокоены информацией о наращивании российского военного присутствия у границы с Украиной, а также «риторикой на повышенных тонах». Представитель Белого дома уточнила, что данные вопросы госсекретарь Энтони Блинкен обсуждает в Латвии на встречах с коллегами из стран НАТО.

Ранее стало известно, что в настоящее время Белый дом не готов анонсировать будущие контакты президентов США и России. Об этом 24 ноября заявила Джен Псаки. Она также сообщила, что Вашингтон тесно контактирует с европейскими партнёрами по целому ряду вопросов, в том числе по событиям на Украине.