«Проявить мудрость и умный подход»: Карасин дал совет Баку и Еревану Сенатор Карасин: интеграция карабахских армян требует мудрости Баку и Еревана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеграция карабахских армян в азербайджанское общество — чувствительный вопрос, который требует от руководства Армении и Азербайджана усилий и умного подхода, заявил NEWS.ru глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. По словам сенатора, Москва делает все возможное, чтобы помочь сторонам решить проблемы.

Россия заинтересована, чтобы люди в Карабахе жили в мире и стабильности. Но для них это сложная и чувствительная проблема, поскольку сначала они жили в СССР, потом в Армении, а теперь на территории Азербайджана. Для их интеграции нужны усилия, разъяснительная работа и умный подход властей Баку и Еревана. Только в этом случае проблемы будут решены так, чтобы люди чувствовали себя уверенно и смотрели в будущее с надеждами на лучшую жизнь и лучшие условия, — заявил Карасин.

На вопрос, считается ли, по его мнению, обращение Армении в ООН «умным подходом», сенатор ответил, что Ереван как член организации имеет на это право, но не стоит вмешивать внерегиональных игроков в дела Южного Кавказа.

Решение проблем самими Баку и Ереваном полностью совпадает со здравым смыслом. Никакие третьи силы, тем более внерегиональные, не должны вторгаться в развитие отношений этих двух государств. Стороны сами должны проявить мудрость и решить вопрос с пользой для своих народов, — подчеркнул Карасин.

16 августа в Нью-Йорке по запросу Еревана прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Лачинском коридоре. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил озабоченность текущей ситуацией в регионе. Он заявил, что около 30 тысяч детей в Карабахе страдают от недоедания в результате блокады дороги.

В свою очередь постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил, что попытки Еревана представить ситуацию в Карабахе как вопрос гуманитарного характера являются частью политической кампании. Он продемонстрировал участникам заседания кадры из соцсети, доказывающие, что жители Карабаха отмечают праздники, ходят в рестораны и делают покупки в магазинах, не испытывая никаких сложностей в гуманитарном вопросе.