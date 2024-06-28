«Провокация»: журналист увидел опасность в новых планах США на Украине Spectator: отправка военных подрядчиков США на Украину может быть провокацией РФ

Фото: МО Украины

Власти США сделают крайне опасный шаг, отправив на Украину американских военных подрядчиков для ремонта техники ВСУ, заявил обозреватель журнала The Spectator Майкл Эванс. По его мнению, подобный ход Вашингтона может быть расценен Москвой как преднамеренная провокация.

Москва сочтет прибытие американских подрядчиков на Украину преднамеренной провокацией, что может поставить жизнь американцев под угрозу, — отметил Эванс.

Он добавил, что союзники Украины стали постепенно стирать все мыслимые красные линии. По этой причине, считает журналист, Запад начал передавать ВСУ наиболее дальнобойное оружие.

Ранее CNN со ссылкой на четырех неназванных чиновников в администрации президента США Джо Байдена сообщил, что Белый дом готовит планы отказаться от де-факто запрета на отправку военных подрядчиков США на Украину. Предполагается, что их главной задачей там будет ремонт и обслуживание вооружения, предоставленного США.

Если эту идею одобрят, то военные подрядчики США смогут появиться на Украине уже в 2024 году. Чиновники в Белом доме считают, что это ускорит обслуживание вооружения, поставленного Киеву из США. CNN напомнил, что вооружение, поставленное Соединенными Штатами, получило значительный ущерб в ходе боевых действий и его приходится отправлять для ремонта в Польшу, Румынию и другие страны НАТО.