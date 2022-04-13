Белоусов назвал провокацией попытки ЕС задержать российские картины

Попытки западных стран препятствовать возвращению в Россию культурных ценностей являются провокацией, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации. Провокации направлены на ответные «резкие действия», передаёт его слова ТАСС. Ранее возникли сложности с доставкой в Россию картин из Третьяковской галереи, Пушкинского музея, петербургского Эрмитажа. По-прежнему остаётся во Франции коллекция Морозовых, которую представляли в Фонде Louis-Vuitton.

Конечно, наши противники — я буду их так называть, потому что они такие и есть по сути, — они нас все время провоцируют. Невозможно иначе, кроме как провокацией, назвать попытки не вернуть нам культурные ценности в страну, — сказал Белоусов.

По его словам, такие провокации направлены на то, чтобы вызвaть ответные действия правительства России по отнoшению к иностранным компаниям, продолжающим работу в стране. Белоусов заявил, что подавляющее число иностранных компаний хотят оcтаться, однако в штаб-квартирах за рубежом занимают выжидательную позицию: «ни да ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события».

Ранее Белоусов заявил, что западные страны пытаются установить финансовую, торговую, транспортную и гуманитарную блокаду России, чтобы «вырвать» её из мировых связей. При этом полностью изолировать РФ от глобальной экономической системы невозможно, отметил он, подчеркнув, что страна является шестой по величине экономикой мира.