В Панджшере заявили, что провинция продолжит сопротивляться талибам

Один из руководителей движения сопротивления «Талибану» (организация запрещена на территории России) Салех Регистани заявил, что повстанцы продолжают вести вооружённую борьбу против боевиков. Активные боевые действия в провинции Панджшер идут уже две недели, с обеих сторон сообщают о больших потерях, передаёт Tolo News.

Со стороны движения «Талибан» поступила информация, что Панджшер полностью находится под их контролем. Однако силы сопротивления опровергают это утверждение. По словам Регистани, идёт битва не на жизнь, а насмерть за судьбу непокорной провинции.

Я уверен, что моджахеды, силы сопротивления и ваши сыновья будут сражаться не на жизнь, а насмерть, чтобы защитить ценности и честь, — заявил полевой командир повстанцев.

Ранее сообщалось, что после провала переговоров Ахмада Шаха Мосуда с представителями «Талибана» боевики перешли к активным наступательным действиям. Талибы сумели войти в Панджшерское ущелье, но полностью взять под контроль горные районы одноимённой провинции им не удалось. Силы сопротивления сообщили, что сумели выбить террористов из ряда районов. В ходе боёв с повстанцами талибы потеряли десятки человек убитыми.