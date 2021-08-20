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В Афганистане отряды самообороны отбили у талибов провинцию Баглан

18:15, 20 августа 2021
В Афганистане отряды самообороны отбили у талибов провинцию Баглан Фото: Kawa Basharat/XinHua/Global Look Press
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Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммеди сообщил, что отряды самообороны отбили у «Талибана» (организация запрещена на территории России) несколько районов в провинции Баглан на северо-востоке страны. Об этом генерал сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, силы сопротивления убили и ранили десятки боевиков в ходе боёв за территории провинции.

Сопротивление террористам «Талибана» — мой долг. Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление всё ещё живо, — сообщил Мохаммеди.

Ранее полевые командиры ряда племен и кланов выступили против движения «Талибан», многие из них — ветераны боевых действий 80-х и 90-х годов. Сын знаменитого командира Ахмада Шаха-Моссуда Ахмад-младший также призвал своих соплеменников из провинции Панджшер взять в руки оружие и сопротивляться радикалам. Северные провинции Афганистана традиционно всегда выступали против талибов.

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