В Афганистане отряды самообороны отбили у талибов провинцию Баглан

Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммеди сообщил, что отряды самообороны отбили у «Талибана» (организация запрещена на территории России) несколько районов в провинции Баглан на северо-востоке страны. Об этом генерал сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, силы сопротивления убили и
Сопротивление террористам «Талибана» — мой долг. Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление всё ещё живо, — сообщил Мохаммеди.
Ранее полевые командиры ряда племен и кланов выступили против движения «Талибан», многие из них — ветераны боевых действий 80-х и 90-х годов. Сын знаменитого командира Ахмада Шаха-Моссуда Ахмад-младший также призвал своих соплеменников из провинции Панджшер взять в руки оружие и сопротивляться радикалам. Северные провинции Афганистана традиционно всегда выступали против талибов.