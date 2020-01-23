https://static.news.ru/photo/9af68f12-3e02-11ea-a5b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Global Look Press

Высшую степень угрозы объявили в провинциях КНР Хубэй и Гуандун в связи с развитием эпидемии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

В регионах проводят мобилизацию всех ведомств для борьбы с инфекцией. Местное правительство получило полномочия отменить культурно-массовые мероприятия, ограничивать доступ в потенциально опасные районы, а также останавливать работу предприятий и образовательных учреждений.

Как ранее писал NEWS.ru, министерство финансов КНР выделит провинции Хубэй 1 млрд юаней ($145 млн) в качестве финансовой помощи для борьбы с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом. Эта провинция считается лидером по числу заразившихся, именно там проживали все погибшие от этого заболевания.