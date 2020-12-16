Проверка вакцин: Азия видит в Западе подопытного кролика

Регионы мира разошлись в подходах к проблеме вакцинации населения от нового коронавируса. Эксперты фиксируют, что Азия, в отличие от стран условного Запада, не спешит с массовыми прививками, чтобы посмотреть, как уже разработанные препараты повлияют на жизнь Европы и США. Есть основания считать, что такой подход приведёт к неравномерному восстановлению экономик после карантинных ограничений.

О том, что регулирующие органы в азиатских странах рассматривают жителей Запада в качестве первых «подопытных кроликов» для уже одобренных вакцин, пишет Financial Times. По оценкам британской газеты, осторожность макрорегиона, который в первые месяцы пандемии стал лидером по распространению нового коронавируса, входит в контраст с американским и европейским подходами в политике вакцинации, которые сводятся к принципу «чем быстрее — тем лучше». Так, издание приводит мнение южнокорейских экспертов в области здравоохранения, которые полагают, что широкомасштабные прививки в стране маловероятны до осени 2021 года, потому что любой препарат должен пройти проверку безопасности. Австралия и Вьетнам находятся в аналогичном положении: их регулирующие органы выступили за то, чтобы дождаться дополнительных данных по безопасности вакцин. Что касается Японии, то она может приступить к масштабным прививкам, по оценкам Financial Times, только в 2022 году.

Martin Storz/Global Look Press

Что касается китайских специалистов, то они разработали ряд вакцин. Некоторые разрешены для временного применения в чрезвычайных условиях. По большому счёту, препараты из КНР были одними из первых, над которыми начались клинические испытания, однако процесс замедлился на финальных стадиях. Может, поэтому наблюдатели отмечают проблемы с широкомасштабными испытаниями вакцин. Вместо тестирования эффективности своих препаратов на национальном уровне китайские разработчики заключили договорённости о проведении испытаний в более чем десяти странах, включая Бразилию, Индонезию, Пакистан и Россию. Взамен были даны обязательства предоставить ранний доступ к вакцинам, как только они будут готовы.

Выжидательная позиция может иметь свои последствия. Власти тех стран, где есть медленное продвижение в вопросе вакцинации, рискуют столкнуться с недовольством собственных граждан, которые могут захотеть привиться побыстрее, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Официально в странах мира называются самые разные сроки вакцинации: конец декабря, начало, весна или середина 2021 года. Есть международный механизм доступа к вакцинам COVAX, в рамках которого к концу 2021 года должны быть созданы и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины против нового коронавируса. Большинство стран намерены проводить вакцинацию на бесплатной и добровольной основе.

Chenxiaogen/Global Look Press

На минувшей неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал международных доноров в срочном порядке предоставить $4,3 млрд на обеспечение доступа «особенно нуждающихся стран» к препаратам. Это сумма того дефицита, который возник в рамках программы приобретения вакцин. Проблема, по словам генерального директора ВОЗ, должна быть разрешена как можно быстрее, чтобы была возможность зарезервировать препараты, «спасти жизни и ускорить подлинное восстановление глобальной экономики».

Впрочем, последнего пока ожидать не приходится. Проблемы в перспективе может создать в том числе сама разница в подходах к вакцинации, утверждают эксперты. Не говоря уже о том, что этот вопрос определяет, насколько транспортное сообщение между странами способно вернуться к прежней динамике.