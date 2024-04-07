Проверка от Сырского, месть журналисту, коррупция в СБУ: что будет дальше

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о начале служебной проверки после того, как СБУ пыталась вручить повестку украинскому журналисту Евгению Шульгату. Что об этом известно, при чем здесь коррупция в Службе безопасности Украины (СБУ)?

Как Сырский заступился за журналиста, разоблачившего коррупцию в СБУ

В своем Telegram-канале главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) заявил о начале проведения служебной проверки после того, как сотрудники СБУ пытались вручить повестку в военкомат журналисту украинского издания «Следствие.Инфо» Евгению Шульгату. По его словам, в ВСУ осуждают любые нарушения со стороны военных должностных лиц.

«Вооруженные силы Украины осуждают какие-либо случаи нарушений со стороны военных должностных лиц. <...> Мною определена задача командующему Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку. По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения», — написал главком украинской армией.

«Следствие.Инфо» ранее сообщало о незаконной попытке вручить Шульгату повестку в одном из супермаркетов Киева. Как заявили журналисты, этот инцидент связан с местью начальника департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка из-за расследования об элитной собственности сотрудника спецслужбы.

Фото: t.me/SBUkr

За что СБУ могла мстить Шульгату

В начале апреля текущего года «Следствие.Инфо» опубликовало расследование Шульгата, посвященное Витюку. В материале говорилось, что жена сотрудника СБУ Юлия в 2023 году приобрела квартиру премиум-класса в одном из ЖК Киева. Как указывалось в декларации, за жилье заплатили 12,8 млн гривен (около $310 тыс.), что почти в два раза меньше рыночной стоимости.

После выхода материала издание сообщило, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались вручить Шульгату повестку в киевском супермаркете. Когда он начал снимать военнослужащих на видео, они ушли. Журналисты считают, что военные действовали по указанию сотрудников СБУ, которые хотели «наказать» расследователя.

После этого инцидента СБУ начала проверку. Представители ведомства подчеркнули, что у них нет полномочий давать официальные указания или поручения «об общении работников ТЦК с журналистами». Комментируя расследование в отношении Витюка, в СБУ заявили, что супруга чиновника занимается бизнесом и ее средства «позволили приобрести соответствующий объект недвижимости».

Сам Витюк в беседе с изданием «Телеграф» сообщил, что указанная в декларации стоимость квартиры является рыночной, чему есть «соответствующая оценка». Глава департамента СБУ пообещал в ближайшее время предоставить необходимые доказательства и документы.

Что известно о коррупции в СБУ

4 апреля Высший антикоррупционный суд Украины вынес вердикт об аресте экс-советника офиса президента Украины Владимира Зеленского и сотрудника СБУ Артема Шило. Ему было предъявлено обвинение в организации коррупционной схемы, сообщал Дзен-канал «Украина.ру».

Как установило следствие, Шило в составе организованной группы закупал для АО «Украинская железная дорога» трансформаторы по вдвое завышенным ценам, в результате чего государство переплатило около 100 млн гривен. Уточняется, что трансформаторы закупались в Узбекистане.

Журналисты издания Bihus также сообщают, что украденные средства Шило использовал для открытия салонов красоты 365 STUDIO, которыми владеет его жена Ирина Шило.

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