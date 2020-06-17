Проведение парада Победы в Китае назвали демонстрацией мужества РФ

https://static.news.ru/photo/a9f87a70-b107-11ea-9dc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящий 24 июня парад Победы на Красной площади в Москве станет способом властей РФ показать военную силу и вдохновить россиян. Так страна отстоит статус победительницы в войне против фашизма.

Для России этот парад — одно из самых важных событий, — говорится в статье китайского издания Xinhua.

По мнению авторов публикации, Россия показала всему миру своё мужество, когда было принято решение провести парад в условиях пандемии коронавируса. Также журналисты из Китая, считают предстоящее мероприятие отличной возможностью для России «продемонстрировать свои великие устремления как крупной державы и национальную мощь».

Ранее NEWS.ru сообщал, что военнослужащие провели первую ночную репетицию парада Победы на Красной площади. В пешей колонне приняли участие больше 40 парадных расчётов, рассказали в Минобороны. Кроме того, в тренировке поучаствовали расчёты иностранных структур. Во время парада 11 расчётов будут в исторической военной форме.