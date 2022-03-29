Провалов огромное количество: политолог оценил работу Байдена

Политолог Малек Дудаков прокомментировал заявление ведущего телеканала Fox News Стива Хилтона о том, что президент Соединённых Штатов Джо Байден уничтожил всё, что строил его предшественник Дональд Трамп. Американист в разговоре с NEWS.ru напомнил, что Хилтон является ведущим колумнистом издания, правым консерватором, который всегда критикует нынешнего лидера США. По его словам, у политика огромное количество провалов, но при этом его пока рано называть худшим президентом из всех.

Я, наверное, не готов согласиться с тем, что Байден — самый худший президент в истории США. Были президенты и похуже. Джо Байден пока на такую роль не годится, но если мы взглянем на итоги первого года президентства, то мало что можем вспомнить хорошего: тут и рекордная инфляция, преступность, микрозонный кризис — когда границу США перешли 2 млн человек, это и более быстрое наступление постамериканского миропорядка, когда всё больше стран не считаются с мнением США. Если всё рассмотреть, то можно сказать, что успехов у него практически нет — а провалов огромное количество. Это, конечно, не делает его худшим президентом США, но, конечно, если это всё будет так продолжатся, то он может побороться за это «звание» к концу своего срока, — отметил эксперт.

Хилтон заявил, что к неудачам Байдена можно отнести прекращение строительства нефтепровода Keystone XL, бегство войск из Афганистана, разрушение дипломатических отношений со многими странами, а также провоцирование России. При этом главным фиаско для США телеведущий назвал «благодарность Ирану за продвижение их ядерных амбиций».

Ранее американский генерал Дэвид Петрэус в интервью телеканалу ABC News негативно оценил высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, а также предсказал Соединённым Штатам трудности из-за несдержанности их главы Белого дома. По мнению бывшего главы ЦРУ, Байден действительно явно говорил «на эмоциях».