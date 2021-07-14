Провал западников: Россия предрекла новый баланс сил в Афганистане

Обострение военной ситуации в Афганистане стало темой специального министерского заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе, куда отправился глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва предсказывает Исламской Республике ещё два месяца боевых действий, после чего в стране, по российским оценкам, должен установиться новый военно-политический баланс. Парадоксально, но в таком развитии событий представители РФ не видят непосредственной угрозы государствам Центральной Азии.

В Душанбе главам дипломатических ведомств стран ШОС удалось провести встречу с коллегой из Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром в формате контактной группы. По итогам участники переговоров выразили озабоченность обострением ситуации «на земле», которое стало угрожать соседним государствам. В частности, Таджикистан поднял тревогу из-за того, что в последние недели ему неоднократно приходилось пропускать на свою территорию бойцов афганских сил безопасности, отступивших под натиском движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Настоятельно призываем все стороны, вовлечённые в конфликт в Афганистане, воздержаться от применения силы и действий, способных привести к дестабилизации и непредсказуемым последствиям в районах границ Афганистана с государствами — членами ШОС, — говорится в общем заявлении глав МИД.

У региональных акторов есть все основания переживать и по поводу этнической политики талибов. 14 июля первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех сообщил, что боевики изгнали десятки киргизских семей из районов Памира в афганской провинции Бадахшан, «заставляя их принимать ислам в версии „Талибана“ или уходить». По его словам, теперь эти киргизские граждане Афганистана находятся в Таджикистане и ожидают решения по поводу своей судьбы.

Война на пару месяцев

Замир Кабулов Нина Зотина/РИА Новости

Встреча в Душанбе совпала с появлением интервью спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова. В беседе с РИА Новости он отметил, что Москва получила от талибов гарантии, что территория Исламской Республики не будет использована против интересов других государств, в том числе России. По словам Кабулова, боевики это особо подчеркнули, зная чувствительность вопросов Центральной Азии для Кремля.

Наши партнёры в Центральной Азии всполошились, но при этом надо смотреть на ситуацию: талибы не входили на территорию Таджикистана, туда сбежали военнослужащие правительственных войск. А сбежав, ещё огонь открыли уже с таджикской территории, — отметил дипломат, рассуждая о переходе афганских вооружённых сил на территорию Таджикистана.

Кабулов пояснил, что семь лет назад российская сторона установила отношения с представителями «Талибана» и не пошла «на поводу провалившихся западников», чтобы сейчас иметь возможность говорить с каждой из сил на афганской арене. Кроме того, из заявлений дипломата следует, что талибы выгодно отличаются от афганских сил безопасности тем, что воюют с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ), а не имитируют борьбу.

В то же время Кабулов дал прогноз развития ситуации: боевые действия в Афганистане, вероятно, продолжатся ещё пару месяцев, после чего «будет новый военно-политический баланс».

Битва за погранпереходы

MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

На Смоленке не верят в то, что обострение может навредить центральноазиатским государствам: ситуацию мониторит Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а российские контакты со странами региона способны отправить сигнал любой силе, которая захочет нарушить стабильность бывших советских республик. Инвентаризацию возможностей в ближайшее время, как ожидается, проведут российские представители с официальными лицами Узбекистана — страны, которая не является членом ОДКБ, но выступает в качестве важнейшего игрока в рамках афганского урегулирования.

Волноваться сейчас, вероятно, стоит лишь официальному Кабулу, которому не удалось уговорить американскую сторону изменить свою позицию. После того как талибы объявили о взятии ключевого пункта перехода на границе с Пакистаном в районе Спин-Болдак (позже афганское правительство выступило с отрицанием этого факта), эксперты предположили , что боевики вознамерились захватить все основные КПП на границе, чтобы установить контроль над грузоперевозками, таможенными пошлинами и тем самым обанкротить афганскую администрацию.

О том, что проблемы с КПП действительно существуют, свидетельствуют неофициальные сообщения, что Кабул решил использовать авиатранспорт для проведения импортно-экспортных операций. Если даже талибы и не смогут взять афганскую столицу силой, то имеют все шансы устроить экономическую осаду.