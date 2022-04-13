«Провал»: Пашинян о деятельности ОДКБ на армяно-азербайджанской границе
Пашинян обвинил ОДКБ в отсутствии реакции на ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Сона Рустамова
Сона Рустамова
11:20, 13 апреля 2022
Премьер-министр Армении Никол ПашинянФото: primeminister.am
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Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не стала должным образом реагировать на «вторжение ВС Азербайджана на участке Сотк-Хознавар в мае прошлого года», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте. По его словам, это подтвердило обеспокоенность по поводу того, что в самый опасный для страны момент «организация займёт позицию стороннего наблюдателя».
То, как ОДКБ отреагировала на случившееся, стало провалом и для самой организации. Вопреки существующим процедурам, ОДКБ на данный момент не решилась провести мониторинг на участке, оправдывая давние опасения армянской общественности, что важная для безопасности Армении организация ничего не предпримет в нужное время, — сказал Пашинян.
Премьер отметил, что организация до сих пор не приняла решения о мониторинге ситуации на данном участке, «оправдывая обеспокоенность армянского общества». По его словам, азербайджанские подразделения продолжают оставаться на данном участке.
Они (азербайджанские подразделения — прим. NEWS.ru) создают реальную угрозу для безопасности Армении. И наша политика — рассмотреть эти вопросы в контексте деятельности армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границы, — отметил Пашинян.