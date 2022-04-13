«Провал»: Пашинян о деятельности ОДКБ на армяно-азербайджанской границе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неумными и необоснованными заявления западных политиков о необходимости вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает РИА Новости. По её словам, Стокгольм и Хельсинки подчиняются интересам коллективного Североатлантического альянса под эгидой США и игнорируют интересы своих народов.

Я не хочу даже это комментировать. Потому что эти заявления неумны. Они не основываются на фактах. Они лежат в русле пропаганды и провокации, — подчеркнула Захарова. Она добавила, что заявления...