Провал «мирного саммита» по Украине: какие страны не поедут в Швейцарию

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Список стран, которые отказываются от участия в «саммите мира» по Украине в Швейцарии, продолжает пополняться. Кроме того, на мероприятии не будет генсека ООН Антониу Гутерриша. Какие страны не поедут обсуждать будущее Украины, есть ли реальные перспективы у встречи или провал гарантирован?

Кто не поедет на «саммит мира»

Мирная конференция по Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Представитель МИД страны Пьер Ален Эльчингер заявлял, что мероприятие не ограничится «формулой мира» Киева. По его словам, Берн надеется на обсуждение и других предложений об урегулировании.

«Конференция, которую организует Швейцария, будет основываться на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы, включая украинскую „формулу мира“ и другие мирные предложения, базирующиеся на Уставе ООН и ключевых принципах международного права», — заявил он.

Эльчингер подчеркнул, что основная цель форума — «стимулировать будущий мирный процесс». По его словам, конференция должна предоставить платформу для диалога о создании справедливого и прочного мира на Украине.

Москва не будет участвовать в швейцарской встрече, так как там будет рассматриваться «формула мира» Зеленского, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Она подразумевает капитуляцию РФ, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое. По заявлению министра, Москва открыта к переговорам только на основе реальной ситуации на земле.

Кто отказался ехать на «саммит мира» по Украине

От участия в швейцарский конференции по Украине отказались руководители Китая, Бразилии, ЮАР.

Китай и Бразилия при этом выступили с совместным заявлением: они «поддерживают проведение международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов».

Кроме того, как писало агентство Bloomberg, в Швейцарию не поедут президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис.

Позднее Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что США примут участие в мирной конференции, однако неизвестно, кто именно из представителей властей Штатов прибудет в Швейцарию.

В целом лидеры стран — членов БРИКС ехать на саммит отказались, как и лидеры стран СНГ. Не поедет на встречу и ключевой игрок Глобального Юга Саудовская Аравия. По данным дипломатических источников немецкого агентства DPA, решение связано с неучастием в конференции России. Официального комментария Эр-Рияда нет.

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Кроме того, в ночь на 7 июня сразу несколько стран заявили об отказе отправить своих делегатов в Швейцарию. Так, МИД Никарагуа заявил, что считает предстоящий саммит политическим фарсом. Дипломаты указали, что участники встречи не намерены найти путь к миру, а лишь хотят «предъявить России очередной ультиматум».

Посольство Мексики в Москве сообщило, что Мехико отказался от приглашения из-за отсутствия на саммите российской стороны.

«Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», — заявили в МИД.

Президент Аргентины Хавьер Милей также отказался от саммита, несмотря на свое европейское турне. Газета La Nacion указывала, что ему «было бы неудобно ехать, а затем возвращаться, чтобы быть в стране в эти первые национальные праздники для Милея в качестве лидера страны». Позднее стало известно, что Милей 12 июня посетит Италию, пробудет там три дня, после чего вернется в Аргентину. Затем он посетит ФРГ и Испанию, где примет участие в запланированных мероприятиях.

Участие Индии в саммите под вопросом, решение еще не принято, заявил представитель МИД Рандхир Джайсвал.

С сомнением о саммите высказывались и в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ задался вопросом, «имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют стороны войны? Наибольшая надежда на мир есть, если обе стороны сидят за столом». Однако Сийярто подтвердил свое участие.

Позицию Пакистана транслировало издание Pakistan Today.

«В рамках своих усилий по поддержанию нейтралитета в отношении этого конфликта мероприятие сталкивается с серьёзным препятствием: отсутствием России, ключевого игрока в конфликте», — говорилось в публикации.

Свое участие, однако, подтвердила Австралия — крупный игрок Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщила австралийская газета Sydney Morning Herald, Сидней на конференции будет представлять Билл Шортен, занимающий пост министра государственных услуг и министра национальной системы страхования по инвалидности.

Ранее сообщалось о приглашении делегаций из 160 стран на саммит по Украине.

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Как отреагировал Зеленский

Зеленский резко отреагировал на отказ влиятельных стран посетить саммит.

«К сожалению, Россия использует влияние Китая в регионе через китайских дипломатов и делает все возможное, чтобы мирный саммит не состоялся. Китай является инструментом в руках Путина. Сегодня есть сведения, что каким-то образом некоторые вещи попадают на российские рынки через Китай. Элементы российского вооружения поступают из Китая», — заявил он 2 июня на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

По его словам, Китай даже «работает над тем», чтобы другие страны не приехали на конференцию в Швейцарию.

Критике за отказ посетить саммит подвергся и президент Бразилии. По словам Зеленского, лидеры Китая и Бразилии «не имеют права рассказывать», как закончится конфликт. Решение Байдена не ехать в Швейцарию Зеленский назвал «не очень сильным».

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