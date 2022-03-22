Протоиерей Ткачёв: украинские националисты несут большую угрозу, чем ИГИЛ

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Заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов в беседе с NEWS.ru рассказал, почему мог упасть пассажирский Boeing 737 в Китае и где находятся тела погибших, которых пока не обнаружили. Специалист напомнил, что «в Китае горно-лесистая местность, деревья очень мощные стоят, и найти такие детали очень тяжело, поэтому надо раскапывать землю». Крушение потерпел пассажирский самолёт Boeing 737 компании China Eastern Airlines, совершавший рейс по маршруту Куньмин — Гуанчжоу. На его борту находились 133 человека. Катастрофа произошла в южной части страны. Самолёт разбился в горной местности, после чего там начался пожар.

Заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов в беседе с NEWS.ru рассказал, почему мог упасть пассажирский Boeing 737 в Китае и где находятся тела погибших, которых пока не обнаружили. Специалист напомнил,...