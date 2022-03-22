Протоиерей Ткачёв: украинские националисты несут большую угрозу, чем ИГИЛ
Протоиерей Ткачёв заявил, что украинские националисты несут большую угрозу миру, чем ИГИЛ
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:36, 22 марта 2022
Протоирей РПЦ Андрей ТкачевФото: Социальные сети
Читайте нас в Google Новости
Протоиерей РПЦ Андрей Ткачёв заявил, что украинские националисты несут большую угрозу, чем ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По мнению священнослужителя, высказанному в Telegram-канале, «фашизация» сознания населения Украины случилось вопреки «православному культурному коду», так как в стране было только «формальное» вероисповедание, и сейчас «радикальные исламисты выглядят детским садом на фоне украинцев».
Русская фамилия и крестик на шее, это мало, очень мало для того, чтобы в один ужасный день не забесноваться. Формальное христианство не препятствует скатыванию пустоголового человека в язычество. А уж оно — язычество — да, жестоко. Радикальный ислам теряет однозначную пальму первенства, — написал протоиерей.
Он призвал задаться вопросом, как среди христианского украинского народа выросло «столько сатанистов, крещёных в детстве».
Ранее Ткачёв раскритиковал певицу Аллу Пугачёву, уехавшую из страны. Он заявил, что исполнительница «навсегда покинула Россию» на фоне проведения спецоперации РФ на Украине, на что Пугачёва ответила, что уехала за границу на отдых и лечение, и опровергла слухи о том, что не вернётся в страну.