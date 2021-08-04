Противники вакцин в Великобритании нашли новый способ от них уклониться

В Великобритании противники вакцинации начали называть себя веганами, чтобы избежать иммунизации от коронавируса. Об этом сообщает Euronews.
Компании Великобритании
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал согласие допустить на предстоящий в ноябре климатический форум в Глазго без карантина вакцинированных российской вакциной «Спутник V». Этот препарат не прошёл регистрацию на территории Евросоюза, поэтому привитых им людей хотел допустить только для участия в форуме только в онлайн-формате. Министр иностранных дел страны Доминик Рааб выказал опасения по поводу возможных последствий решения британского премьера. Его Джонсона настаивает на соблюдении карантина, так как в стране существует строгий регламент для граждан.