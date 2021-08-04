Противники вакцин в Великобритании нашли новый способ от них уклониться

В Великобритании противники вакцинации начали называть себя веганами, чтобы избежать иммунизации от коронавируса. Об этом сообщает Euronews.

Компании Великобритании не могут принудить своих сотрудников сделать прививку от коронавирусной инфекции, если те не принимают в пищу животных. Сторонники гуманного отношения к ним недовольны тем, что вакцины были испытаны на морских свинках. Этим они мотивируют свое нежелание идти на укол. Также отмечается, что только несколько компаний официально требуют от своих сотрудников свидетельство об иммунизации.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал согласие допустить на предстоящий в ноябре климатический форум в Глазго без карантина вакцинированных российской вакциной «Спутник V». Этот препарат не прошёл регистрацию на территории Евросоюза, поэтому привитых им людей хотел допустить только для участия в форуме только в онлайн-формате. Министр иностранных дел страны Доминик Рааб выказал опасения по поводу возможных последствий решения британского премьера. Его Джонсона настаивает на соблюдении карантина, так как в стране существует строгий регламент для граждан.