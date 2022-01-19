Противница СП-2 Бербок признала потребность ФРГ в российском газе

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признала заинтересованность Германии в российском газе. До этого она выступала против запуска газопровода «Северный поток — 2», однако, по словам специалиста, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу удалось её переубедить, пишет «Украина.ру».

Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что «Северного потока — 2» не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она «переобулась», — отметил Рар.

Политолог считает, что Бербок стала действовать как представитель конструктивной немецкой дипломатии, а не только партии «Зелёные». Именно поэтому она признала необходимость российского газа в запасе «на много лет вперёд».

Переговоры глав МИД стали хорошей подготовкой для более важной и главной встречи — встречи Путина и Шольца, — добавил специалист.

Ранее в правительстве Германии выявились разногласия внутри правящей «светофорной коалиции», когда в очередной раз поднялся вопрос о запуске трубопровода «Северный поток — 2». Партия «Союз 90/Зелёные» не стала поддерживать начало работы газопровода, объясняя это возможным ростом зависимости стран Европы от российского газа.

Однако проект поддержали приверженцы Социал-демократической партии, которые выступали за хорошие отношения с Москвой с конца 1990-х, при Герхарде Шрёдере. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц не стал поддерживать санкции против «Северного потока — 2».