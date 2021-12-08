Противница «Северного потока — 2» Анналена Бербок возглавила МИД ФРГ

Сопредседатель партии «Союз-90/Зелёные» и одна из основных противниц строительства газопровода «Северный поток — 2» Анналена Бербок назначена министром иностранных дел ФРГ. Соответствующее назначение произвёл президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Церемонию транслировал телеканал N24.

Бербок неоднократно высказывалась против «Северного потока — 2», а также обвиняла Москву в «шантаже» в свете рекордно высоких цен на газ. Как представитель «Зелёных» она выступает за отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии, а также за аналогичные решения в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Бербок не имеет никакого опыта во внешнеполитической деятельности и относится к молодым либеральным европейским политикам, считающим, что миссия Европы и Германии — «экспортировать либеральные западные ценности в другие страны и на континенты». Разговоры же о взаимных интересах стран Бербок неинтересны, «потому что она не видит, в каких областях Германии работать, например, с Россией» в том случае, когда отсутствует общая либеральная повестка. Такое «стереотипное мышление» будущего главы внешнеполитического ведомства ФРГ Рар назвал «опасным заблуждением».