«Против русских солдат»: немцы оценили призывы к поставкам оружия Киеву

https://static.news.ru/photo/3e565590-c591-11eb-9280-96000091f725_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Немецкая газета Die Zeit опубликовала материал о сопредседателе партии зелёных Роберте Хабеке, поддержавшего идею поставок вооружений на Украину.

Политик ранее заявил, что «Украине сложно отказать в оружии», поскольку «нельзя отказать в помощи... для защиты». Публикация вызвала живой отклик читателей. В комментариях одни поддержали мнение Хабека, однако большая часть посчитала, что Берлин не должны беспокоить проблемы Украины в Донбассе.

Факт в том, что война, которую ведёт Украина, не может быть закончена военным путём. Или Киев реализует наконец Минск-2, или Восточная Украина отколется. Вот две возможности, которые есть у Киева. С насильственным захватом Восточной Украины Россия никогда не смирится. Иначе начнётся война с Россией, а этого ни один реалист хотеть не может, — написал один из пользователей.

Некоторые с ним согласились: «Немецкое оружие снова заговорит на Востоке, в России. Против русских солдат. Мне страшно за зелёных!», «Почему Германия всегда лезет в кризисные регионы? <...> Немецкого оружия и военного снаряжения там просто не должно быть!», «Германии не должно быть дела до Украины, Крыма и Донбасса. Ведь никому не придёт в голову вдруг оказывать военную поддержку Йемену! Поэтому зелёные должны просто осторожно обходить эту проблему».

Ранее стало известно, что предприятие «Укроборонпром» и компания «Артём» заключили соглашение о строительстве на Украине патронного завода с канадскими фирмами GL Munitions и Waterbury Farrel. Киев не может самостоятельно реализовать такой проект, поэтому рассчитывает на помощь из Канады. Подробности контракта пока не разглашаются.