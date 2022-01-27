Против руководства Нацгвардии Украины возбудили дело после стрельбы

Уголовное дело против руководства Нацгвардии Украины возбудили после того, как солдат-срочник ВСУ Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев из автомата АК-47. Глав ведомства подозревают в служебной халатности. Об этом сообщает украинское Госбюро расследований (ДБР).

ДБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведёт тщательное расследование условий, через которые оно стало возможным. Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить её повторение в будущем, — заявил директор ведомства Алексей Сухачев.

Он также уточнил, что руководство Нацгвардии небрежно отнеслось к своим обязанностям по обеспечению порядка и безопасности при охране важных государственных учреждений. Теперь же главам ведомства может грозить до семи лет лишения свободы, согласно украинскому законодательству.

Инцидент произошёл на автозаводе Южмаш. В тёмное время суток солдат пришёл за оружием, после чего из автомата АК-47 расстрелял сослуживцев и скрылся. В городе был объявлен план «Сирена», в результате которого бойца удалось задержать.

Согласно информации Нацгвардии Украины, Рябчук служил в ведомстве с осени и никаких отклонений за это время у него не наблюдалось.