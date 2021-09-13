Протесты против обязательной вакцинации медиков во Франции попали на видео

Во Франции у здания Минздрава проходят протесты против обязательной вакцинации медиков. Происходящее в Париже попало на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Собравшиеся также недовольны закрытием больниц и сокращением больничных коек.

Напомним, что французы протестуют уже не первую неделю. До этого граждане выходили на улицы, чтобы выступить против «паспортов здоровья» (так называемых санитарных пропусков). Речь идёт о документах, подтверждающих, что гражданин прошёл вакцинацию или получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, или уже переболел.

С 9 августа такой «паспорт» нужен французам для посещения ресторанов и кинотеатров. Кроме того, документ необходим для путешествий на самолётах и поездах дальнего следования.

Так, на прошлой неделе, по данным МВД Франции, на улицы в разных городах страны вышли более 140 тысяч граждан.

Ранее сообщалось, что в США в конце августа проходили акции протеста против ношения масок в школах и колледжах. В некоторых Штатах казалось мирные выходы на улицу переросли в насилие над детьми и учителями.