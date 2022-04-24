Протесты начались в городах Франции после оглашения результатов выборов

Массовые протесты проходят во французских городах на фоне объявления результатов президентских выборов. Об этом сообщают местные издания.По результатам обработки 80% бюллетеней Эммануэль Макрон набирает 54,81% голосов, Марин Ле Пен — 45,19%.
В Лионе, по данным Progres, на улицы
По данным РИА Новости, столкновения радикалов с полицией
В Тулузе собрались около 400 человек,
Против переизбрания Макрона протестуют в Нанте. На видео, опубликованном телеканалом, видна колонна людей, идущих по улицам города. Один из манифестантов держит зажжённый факел. Демонстрация также проходит в Монпелье, где по улицам идут люди в жёлтых жилетах с плакатом, на котором написано «Несправедливость все еще здесь!».
Ранее США поздравили действующего президента Эммануэля Макрона с переизбранием. Об этом говорится в заявлении Госдепа. Ведомство выразило надежду на дальнейшее тесное сотрудничество, в том числе и «в усилиях по поддержке Украины».