Протесты начались в городах Франции после оглашения результатов выборов

Массовые протесты проходят во французских городах на фоне объявления результатов президентских выборов. Об этом сообщают местные издания.По результатам обработки 80% бюллетеней Эммануэль Макрон набирает 54,81% голосов, Марин Ле Пен — 45,19%.

В Лионе, по данным Progres, на улицы вышли порядка 300 человек в чёрном, а также «жёлтые жилеты», он скандируют лозунги «Лион, Лион, антифа» и «ни Макрон, ни Ле Пен». Протестующие бросили несколько дымовых шашек. В Ренне демонстранты устроили стычки с полицией.

По данным РИА Новости, столкновения радикалов с полицией началис ь в Париже, правоохранители применили слезоточивый газ.

В Тулузе собрались около 400 человек, передаёт телеканал France 3. Они несут большой плакат с надписью «Ни Макрон, ни Ле Пен», отвергая таким образом «крайне правую» Ле Пен и «крайний либерализм» Макрона, выборы они назвали «нелегитимными».

Против переизбрания Макрона протестуют в Нанте. На видео, опубликованном телеканалом, видна колонна людей, идущих по улицам города. Один из манифестантов держит зажжённый факел. Демонстрация также проходит в Монпелье, где по улицам идут люди в жёлтых жилетах с плакатом, на котором написано «Несправедливость все еще здесь!».

Ранее США поздравили действующего президента Эммануэля Макрона с переизбранием. Об этом говорится в заявлении Госдепа. Ведомство выразило надежду на дальнейшее тесное сотрудничество, в том числе и «в усилиях по поддержке Украины».