Протесты из-за убийства полицией аутиста прошли в Израиле

https://static.news.ru/photo/51f80854-aab3-11ea-ab68-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency

Массовые акции протеста и беспорядки прошли 9 июня в городах Израиля. Они спровоцированы убийством местного жителя Ияда аль-Халака, имевшего особенности развития.

Уточняется, что митинги прошли в Яффо, Хайфе и Иерусалиме. Периодически акции протеста перерастали в беспорядке, в частности, в Яффо участники шествия кидали камни в полицейских и их машины, а в Иерусалиме несколько человек были арестованы полицией после того, как попытались заблокировать движение трамваев, передаёт 12-й канал телевидения Израиля.

Ияд аль-Халак погиб, когда пытался убежать от полицейских, принявших его за вооружённого человека. Как после выяснилось, 32-летний мужчина не имел при себе никакого оружия и ему с детства был официально диагностирован аутизм.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-служба правоохранительных органов Гонконга сообщила о задержании более 50 человек. Они были признаны участниками незаконных акций протеста в центре города.