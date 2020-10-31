Протестующие в Тбилиси пошли к резиденции основателя «Грузинской мечты»

https://static.news.ru/photo/0f0b91a2-1c58-11eb-abab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

В центре Тбилиси проходит акция протеста оппозиции против итогов парламентских выборов. Участники демонстрации направились в сторону резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Мы все направляемся к резиденции олигарха. Дадим знать, что он рано праздновал победу, — заявил РИА Новости участник акции.

Оппозиция уже объявила, что через неделю снова соберёт митинг. Она требует назначить внеочередное голосование.

Парламентские выборы состоялись в Грузии 31 октября. Выборы впервые проходили по новой формуле: 120 депутатов избирали по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партии в парламент снижен и составляет теперь всего лишь 1% (прежде было 3%).

В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. По предварительным данным ЦИК, партия власти «Грузинская мечта» лидирует по партийным спискам, набирая чуть более 48% голосов. На втором месте с 27,07% идет оппозиционный блок «Сила в единстве», в состав которого входит партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, писал NEWS.ru.

Лидеры оппозиционных сил в Грузии на брифинге после завершения голосования заявили, что считают итоги парламентских выборов нелегитимными.



