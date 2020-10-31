Протестующие в Тбилиси пошли к резиденции основателя «Грузинской мечты»

В центре Тбилиси проходит акция протеста оппозиции против итогов парламентских выборов. Участники демонстрации направились в сторону резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
Мы все направляемся к резиденции олигарха. Дадим знать, что он рано праздновал победу, — заявил РИА Новости участник акции.
Оппозиция уже объявила, что через неделю снова соберёт митинг. Она требует назначить внеочередное голосование.
Парламентские выборы состоялись в Грузии 31 октября. Выборы впервые
В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. По предварительным данным ЦИК, партия власти «Грузинская мечта» лидирует по партийным спискам, набирая чуть более 48% голосов. На втором месте с 27,07% идет оппозиционный блок «Сила в единстве», в состав которого входит партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, писал NEWS.ru.
Лидеры оппозиционных сил в Грузии на брифинге после завершения голосования заявили, что считают итоги парламентских выборов нелегитимными.