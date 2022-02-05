Протестующие в Молдавии выложили навоз перед зданием парламента

В Молдавии демонстранты выложили перед зданием парламента навоз в знак протеста против повышения цен на газ и отопление. Многие граждане страны вынуждены обогревать свои жилища кизяком в связи с повышением цен на отопление, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий. Протестующие утверждают, что некомпетентность властей и невыполнение ранее данных обещаний привели республику к энергетическому кризису.

Сообщается, что протестующие принесли с собой плакаты «Долой президента и правительство», «Молдавия опять оказалась в кизяке» и другие. Также демонстранты разместили на ступенях правительственного здания плакаты с предвыборными обещаниями Майи Санду и Партии действия и солидарности (ПДС).

Ни одно из обещаний не выполнено. При этой власти страна превращается в средневековую резервацию, где люди вынуждены обогревать жильё кизяком. Энергетический кризис — следствие некомпетентности власти, поскольку она не смогла грамотно провести переговоры с «Газпромом», — заявил один из руководителей оппозиционной партии «Гражданский кодекс» Юрий Мунтян.

Другой протестующий, Марк Ткачук, в прошлом занимавший должность политического советника экс-президента Владимира Воронина, заявил, что протестные акции были организованы с целью остановить «энергомор», из-за которого граждане страны голодают и не имеют финансов на обогрев жилья и покупку лекарств, вследствие чего некоторые покидают страну.

Протест проходит мирно, полиция не вмешивается в действия участников.

Ранее парламент Молдавии по предложению правительства ввёл в стране на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. С этой инициативой из-за риска прекращения поставок газа в республику выступила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

До этого правительство Молдавии в очередной раз обратилось к «Газпрому» с просьбой предоставить отсрочку для выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года. Кроме того, министр заявил, что энергетический кризис в Молдавии вызван увеличением цен на газ в Европе. В то же время контракт, заключённый с компанией «Газпром», позволил Молдавии сэкономить за три месяца $330 млн.