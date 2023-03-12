Акция протеста в центре Кишинева завершилась выдвижением ультиматума правительству Молдавии, сообщила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер. По ее словам, митингующие потребовали оплатить их счета за электроэнергию, накопившиеся за зиму, и погасить долги за газ, передает РИА Новости. Требования манифестантов к властям отражены в тексте резолюции, после принятия которой митинг завершился.
Это наше ультимативное требование. Даем правительству сутки на выполнение наших требований, — заявила Таубер.
Манифестанты в Кишиневе пытались напрямую пробиться к представителям исполнительной власти, чтобы передать им текст принятой резолюции. Но по пути к зданию молдавского правительства протестующие были встречены и остановлены сотрудниками полиции.
Протесты оппозиции в Молдавии вспыхнули весной прошлого года на фоне повышения тарифов на коммунальные услуги. 12 марта активисты вышли на улицы Кишинева с требованиями остановить рост цен, обеспечить людям достойную жизнь и отправить в отставку президента Майю Санду. Организаторы утверждают, что в Кишинев должны были приехать люди со всех районов страны, но многие не смогли добраться, так как на подъезде к городу их автобусы останавливала полиция.
По данным генерального инспектората молдавской полиции, 54 участника митинга были арестованы, в том числе 21 несовершеннолетний. Стражи порядка заявили, что задержанные вели себя подозрительно, при себе у них были запрещенные предметы.