Александр Блинов

Протестующие в Молдавии дали правительству 24 часа на оплату платежек Протестующие в Кишиневе потребовали оплатить их счета за электроэнергию за зиму

12 марта 2023 в 18:42

Фото: Sputnik/РИА Новости

Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева