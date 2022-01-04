Протестующие в Казахстане потребовали ухода Назарбаева

Беспорядками охвачены все крупные города Казахстана. Участники протестов требуют ухода Нурсултана Назарбаева из политики. Об этом пишут Telegram-каналы.
По информации Telegram-канала «Незыгарь», участники протестов
По имеющимся данным, у площади Республики в Алматы развёрнуты военные подразделения и спецназ. РИА Новости
Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. Местные жители вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Как объяснили в Министерстве энергетики страны, с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации.
Ранее сообщалось, что в Казахстане не работают ключевые мессенджеры — Telegram, WhatsApp и Signal. Соцсети перестали работать около 22:00 по местному времени. Кроме того, в Алматы не работает мобильный Интернет.