Протестующие в Казахстане потребовали ухода Назарбаева

Беспорядками охвачены все крупные города Казахстана. Участники протестов требуют ухода Нурсултана Назарбаева из политики. Об этом пишут Telegram-каналы.

По информации Telegram-канала «Незыгарь», участники протестов требуют ухода Назарбаева, передачи власти Токаеву, созыва Конституционного собрания через 10 дней с участием делегатов от всех областей. Кроме того, демонстранты призывают запретить всем чиновникам, министрам и депутатам выезжать за границу. Требуют объявить амнистию политзаключённым.

По имеющимся данным, у площади Республики в Алматы развёрнуты военные подразделения и спецназ. РИА Новости сообщает , что площадь затянута едким дымом, от которого трудно дышать. Там собрались около тысячи человек.

Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. Местные жители вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Как объяснили в Министерстве энергетики страны, с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации.

Ранее сообщалось, что в Казахстане не работают ключевые мессенджеры — Telegram, WhatsApp и Signal. Соцсети перестали работать около 22:00 по местному времени. Кроме того, в Алматы не работает мобильный Интернет.