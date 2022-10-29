Протестующие в Канаде прервали речь Блинкена про Украину

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Протестующие в Канаде прервали посвященное Украине мероприятие, в котором принял участие госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Bloomberg. Отмечается, что собравшиеся потребовали от представителей МИД обеих стран прекратить боевые действия на Украине. Из-за протестующих общение главы внешнеполитического ведомства Канады Мелани Жоли пришлось перенести в другое место.

Протестующие, которые требовали прекратить боевые действия на Украине, ненадолго прервали мероприятие с участием госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли в Монреале, — сказано в публикации.

В ходе мероприятия стороны обсудили ситуацию на Украине и призвали Москву прекратить специальную военную операцию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что с 25 по 27 октября на николаево-криворожском направлении уничтожено 657 и ранено 300 бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что за этот период времени ликвидировано 40 единиц украинской техники.

По его словам, за один день в секторе, где действуют военные спецназа «Ахмат», были подбиты четыре танка ВСУ. Он добавил, что на этой неделе союзные войска развивают наступательные действия. Кадыров указал на то, что бойцы ВСУ и иностранные наемники «не имеют ни минуты покоя».