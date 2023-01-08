Протестующие в Бразилии сбросили полицейского с коня и избили палками

Фото: Ton Molina / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Бразилии протестующие у Национального конгресса в столице страны напали на сотрудника конной полиции, свалили его и избили палками, сообщает Telegram-канал SHOT. На опубликованных кадрах можно увидеть представителя силовых структур, которого сбрасывают с лошади и наносят несколько десятков ударов. В настоящее время о состоянии полицейского ничего не известно.

Отмечается, что полиция Рио-де-Жанейро отказалась разгонять участников беспорядков и выразила свою поддержку собравшимся. Местные СМИ сообщили, что со здания конгресса сорван национальный герб страны.

Ранее сообщалось, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здание Национального конгресса в столице страны. Еще на подступах полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Сторонники Болсонару в ответ забросали стражей правопорядка палками и камнями. В итоге они все-таки прорвались в здание. Действующего президента Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Лулу да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Экс-глава государства Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года.