Протестующие в Алма-Ате разошлись по домам

Большая часть участников протеста в казахстанской Алма-Ате по состоянию на 4:00 по местному времени (01:00 по Москве) разошлась по домам. Происходят локальные стычки с полицией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свидетельства очевидцев.

По словам местных жителей, в городе ещё слышны звуки светошумовых гранат, однако они становятся всё реже.

На каких-то улицах есть группы протестующих, и там имеют место столкновения с представителями правопорядка. Есть люди и с арматурой, с палками в руках, в целом же многие уже разошлись по домам, — рассказал один из собеседников агентства.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области страны с 5 января с 01:30 на срок до 00:00 19 января 2022 года.

В Алма-Ате на период чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23.00 до 7.00. Кроме того, на это время в городе создается комендатура, её возглавит начальник полиции Канат Таймерденов.

Во вторник, 4 января, митингующие устроили беспорядки на площади Республики в Алма-Ате. Полиция применила против них светошумовые гранаты и вытеснила за пределы площади.

Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. Местные жители вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Как объяснили в Министерстве энергетики страны, с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Впоследствии протесты перекинулись на другие города страны.