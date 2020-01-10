https://static.news.ru/photo/227015ec-3397-11ea-bd71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Протестующие в Абхазии ворвались в здание администрации президента и вскрыли там кабинеты. В том числе они проникли в оружейную комнату и вынесли некоторое количество оружия.

Об этом в пятницу, 10 января, сообщил глава Совета безопасности государства Мухаммад Килба.

Он заявил, что в настоящее время в здании администрации находятся примерно 250-300 человек. Вход в парламент заблокирован протестующими.

На данный момент у властей получилось вернуть только пять единиц оружия. Переговоры по этому поводу продолжаются.

Вариант силового освобождения здания парламента от протестующих не запланирован, но и не исключён, — приводит слова Килба Sputnik.Абхазия.

Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания.

Митингующие требуют провести новые выборы президента, а итоги второго тура, где победил действующий глава республики Рауль Хаджимба с 47,39% голосов, не признают. Его соперник Алхас Квициния набрал 46,17%. Президент Абхазии Рауль Хаджимба предложил митингующим у здания администрации провести переговоры, однако ответа ещё не получил, писал NEWS.ru.