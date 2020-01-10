https://static.news.ru/photo/ab192e48-3459-11ea-be73-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

В субботу, 11 января, проходит уже третий день протестов в Абхазии. В настоящее время участники акции всё ещё удерживают захваченное здание администрации президента. Их требования заключаются в отставке главы государства.

Перед администрацией почти нет людей, так как практически все протестующие находятся внутри. Там же продолжают свою работу сотрудники правоохранительных органов: милиции и государственной охраны.

Ситуацию в разговоре с российскими журналистами прокомментировал представитель штаба протестующих. Он сказал, что акция проходит демократично. Кровопролития и столкновений не происходило. Также один из протестующих подчеркнул, что перед собравшимися в здании людьми стоит одна задача — добиться отставки президента для наведения порядка в Абхазии.

Он должен уйти в отставку. Народ ему высказал недоверие этой системой, придя сюда, — приводит ТАСС слова собеседника.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба заявил, что ситуация в республике стабильна. Власти готовы к диалогу с оппозицией. Он добавил, что все правительственные учреждения работают в штатном режиме. Политические волнения носят локальный характер.

Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания.