https://static.news.ru/photo/24fb319a-3471-11ea-a2ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Участники акции протеста в субботу, 11 января, начали приводить в порядок захваченное ими три дня назад здание администрации президента в Сухуме.

Оценка ущерба началась ещё с утра. В здании администрации три этажа. Заметные повреждения, полученные в рамках акции протеста, наблюдаются только на первом. В настоящее время протестующие решают, каким образом будут восстанавливаться выбитые окна и сломанные двери. Кроме того, протестующие собирают оставленный мусор и выносят его.

Второй и третий этаж не тронуты. Там вообще чисто, полный порядок, — приводит ТАСС слова одного из оппозиционеров.

Протестующие собираются покинуть захваченное здание администрации президента 11 января. Предположительно, это должно произойти после проведения переговоров оппозиции и сторонников президента.

Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания. Участники протестов требуют отставки действующего президента страны Рауля Хаджимбы и предостерегли его от возможных последствий в случае отказа.

Ранее NEWS.ru писал, что в связи с антиправительственными протестами в Сухуми, организаторы и участники которых требуют отставки президента страны, прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело.