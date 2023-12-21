Протестующие против властей Аргентины перекрыли улицу в Буэнос-Айресе

Фото: Cristian Bayona/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протестующие против экономических решений нового правительства Аргентины перекрыли центральную улицу в Буэнос-Айресе, передает РИА Новости. Сотни митингующих двинулись к зданию правительства, но полиция заблокировала им путь.

Отмечается, что среди участников протеста были и семьи с маленькими детьми. Полиция окружила участников протеста и начала постепенно сжимать кольцо вокруг них, что привело к давке. В результате нескольким людям стало плохо. Предполагается, что правоохранители применили слезоточивый газ.

Силовики разрешили протестующим занять еще одну улицу, ведущую к президентскому дворцу. Сотни людей, выкрикивая антиправительственные лозунги, продолжили движение в сопровождении полиции. По последним данным, участники протеста начали расходиться по домам.

Напомним, депутат-либертарианец Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Отмечается, что новый глава государства не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, несмотря на несогласие с политикой этих стран.

На его инаугурации присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Лидеры двух стран обсудили предложение о проведении в Аргентине в начале 2024 года саммита лидеров стран Латинской Америки по урегулированию конфликта вокруг Украины. После беседы с Милеем Зеленский направился в США, чтобы добиться продолжения военной поддержки Киева.