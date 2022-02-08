Протестующие против ковид-ограничений перекрыли мост между Канадой и США

Протестующие в Канаде перекрыли мост Амбассадор, соединяющий город Уинсор в провинции Онтарио с американским Детройтом (штат Мичиган). Этот путь является одним из самых загруженных сухопутных пограничных переходов в Канаде и основным маршрутом для грузовых автомобилей, сообщает телеканал CBC.

Полиция провинции Онтарио предупредила водителей о перекрытии моста в обоих направлениях и посоветовала выбирать альтернативные маршруты. В то же время канадское пограничное агентство рекомендовало водителям использовать туннель, расположенный недалеко от моста.

Ранее сообщалось, что в ряде городов Канады проходят акции протеста против коронавирусных ограничений. Самая крупная из них началась 29 января в Оттаве. В канадском Виннипеге, штат Манитоба, четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля. На фоне манифестаций премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьёй уехал из своего дома из соображений безопасности.

Позднее в столице Канады объявили о введении режима чрезвычайного положения, а мэр Оттавы Джим Уотсон заявил, что местные власти утратили контроль над протестами.