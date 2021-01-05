Протестующие начали покидать ступени Конгресса США

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали покидать ступени Конгресса, куда они пришли для проведения масштабной акции с целью не допустить официального признания избранным главой государства демократа Джо Байдена.
Об этом сообщает телеканал NBC, который
Как сообщал NEWS.ru, 6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена. Действующий президент Дональд Трамп анонсировал акции протеста в свою поддержку ещё 5 января.
6 января протестующие сначала собрались у Конгресса, а затем ворвались в здание. Заседание по утверждению итогов выборов было прервано. На ступенях Конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые.
Позднее сообщалось, что в здании Конгресса послышались выстрелы, а один из находящихся внутри митингующих получил огнестрельное ранение в грудь. Сенаторы и конгрессмены были срочно эвакуированы.
Позднее министерство обороны США отклонило запрос властей Вашингтона о развёртывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия, однако мэр Вашингтона Муриэл Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.