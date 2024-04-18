Проситель убежища пойдет под суд за надругательство над подростком The Sun: просивший убежища в Британии гражданин Конго изнасиловал подростка

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Гражданин Конго, который просил убежища в Великобритании из-за «угрозы жизни», признался в изнасиловании 15-летней девочки, пишет The Sun. По информации издания, теперь 40-летнему Анисету Майеле может грозить пожизненное лишение свободы.

Как пишет The Sun, до этого мужчина попадал в поле зрения СМИ из-за протестов. Так, Майеле стоял у центра содержания под стражей с табличкой «мигранты не преступники».

Он прибыл в Великобританию в 2004 году после того, как заплатил «агенту» за контрабанду его из Африки, где, по его словам, его жизнь была в опасности, — уточняет СМИ.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. Мать пострадавшей написала заявление в полицию и потребовала привлечь молодого человека к ответственности.

Мужчина вступил в половую связь с девочкой в кинотеатре в Колпино. По информации СМИ, подозреваемый настаивает, что между ним и подростком все происходило по обоюдному согласию. Однако школьнице 12 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Накануне в Самаре утвердили сроки в отношении четверых молодых людей, которые в августе 2021 года похитили и изнасиловали официантку кафе. От восьми до девяти лет получили фигуранты дела, непосредственно участвовавшие в насилии. Кто-то из них отправится в воспитательную колонию, а кто-то — в исправительную. Четвертый фигурант приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.