Просидевший 26 лет в тюрьме на Занзибаре россиянин вышел на свободу

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Россиянин Дмитрий Косяков, просидевший 26 лет в тюрьме на Занзибаре, вышел на свободу по амнистии, сообщает KP.RU. По информации издания, в 1998 году он был осужден на пожизненное заключение по обвинению в убийстве своего знакомого, 15-летнего Алексея Сотникова. Дмитрию на тот момент было 19 лет.

Как пишет издание, убийство произошло 15 декабря 1997 года. Тело Алексея Сотникова с ножевыми ранениями было обнаружено при пожаре в доме его родителей — российских врачей. При этом из дома исчезли $18600. По подозрению в преступлении были задержаны Дмитрий и его друг. Суд приговорил их к смертной казни через повешение, однако затем смягчил наказание на пожизненное заключение.

В тюрьме россиянин работал поваром, столяром, чинил электронные приборы, освоил английский и суахили. Мать Дмитрия все эти годы безрезультатно пыталась добиться проведения нового следствия, амнистии или экстрадиции в Россию. Также активное участие в судьбе Косякова принял русский гид Дмитрий Волшебник.

Дмитрий Косяков был освобожден 11 января 2024 года по амнистии в честь Дня годовщины революции, после очередного прошения. 45-летний россиянин прошел медобследование и подал документы в посольство на получение паспорта РФ. По его словам, он намерен заняться переводами русской классической литературы на суахили.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ужасающим число россиян и российских соотечественников, содержащихся в украинских тюрьмах. По ее словам, все обращения по этому поводу рассматриваются по линии аппарата уполномоченного по правам человека в России.