«Прощупывают почву»: политолог о решении США позвать Россию на саммит АТЭС Политолог Блохин: США на саммите АТЭС будут обсуждать с РФ ситуацию на Украине

Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приглашение России на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в США не означает потепления отношений между Москвой и Вашингтоном, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, США лишь хотят использовать площадку для обсуждения с российской стороной ситуации на Украине и других актуальных вопросов.

На этом саммите США будут прощупывать почву для диалога с Россией по разным вопросам, включая конфликт на Украине. Тем более Киев сейчас находится в непростом положении. России необходимо участвовать в саммите АТЭС, преодолевать попытки изоляции со стороны Запада. Вашингтон не смог сделать Москву изгоем, теперь он прощупывает почву для контакта, — сказал Блохин.

Позицию США в сложившейся ситуации он объяснил попытками стать ближе к противнику, а также осознанием неспособности разобраться в глобальных проблемах без участия России.

Само приглашение для России не означает потепления отношений с США. Вашингтон действует по принципу: хочешь победить противника — стань ближе к нему. Кроме того, США не могут решить глобальные проблемы без России, например, в отношениях с Ираном и КНДР, вопросы стратегической стабильности, в том числе на Ближнем Востоке. Поэтому Вашингтону придется вести диалог с Москвой, — заявил Блохин.

Администрация США передала приглашения на саммит АТЭС всем участникам, включая Россию. Мероприятие пройдет с 15 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния. Ранее в Госдепартаменте США пообещали обеспечить надлежащее участие российской делегации в саммите АТЭС с учетом всех санкций. В Госдепартаменте отметили, что не располагают информацией, кто может представлять Россию на саммите.