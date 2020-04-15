Прошлая зима в Японии стала самой тёплой за последние 120 лет

Национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что минувшая зима стала самой тёплой за последние 120 лет наблюдений.
По данным организации, средняя температура в период с декабря 2019 по февраль 2020 года составила 10,6 градусов по Цельсию. Это на 1,66 градуса выше усредненного показателя. Также синоптики отметили, что зима оказалась наименее снежной. Число осадков оказалось на 7% меньше, чем обычно,
NEWS.ru писал ранее, что россиян предупредили о резком похолодании. Соответствующее заявление сделали сотрудники Гидрометцентра.
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