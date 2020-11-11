«Пророссийская» партия стала самой популярной на Украине

https://static.news.ru/photo/492730cc-2427-11eb-9d58-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: zagittya.com.ua

Киевский международный институт социологии опросил более полутора тысяч украинцев и выяснил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука набрала бы наибольшее число голосов избирателей, если бы выборы в Верховную раду проходили сейчас.

Согласно данным статистического доклада, за ОПЗЖ проголосовали бы 22,1% опрошенных. На втором месте — партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (19,3% голосов). «Слуга народа» Владимира Зеленского получила бы в случае голосования 18,7%. Партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» — на четвёртом месте (9,3% голосов).

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает в том числе за диалог и налаживание отношений с РФ. Её председатель Виктор Медведчук призывал Киев снять санкции против Москвы и обвинял Зеленского в дискриминации русского языка и в ориентации страны на Запад.

Согласно этому же опросу, на президентских выборах за Владимира Зеленского сейчас проголосовали бы 33,3% избирателей, за Петра Порошенко — 17,3%, за Юлию Тимошенко — 11,1%.

Как писал NEWS.ru, действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что власть в стране рухнула. Президент Зеленский является гарантом конституции, и если гарант готов вытирать об эту конституцию ноги в угоду третьим лицам, то стоит один важный вопрос — импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону. Он добавил, что Зеленский лично объяснял свои действия интересами внешних сил, ссылаясь на послов G7 и партнёров, которые обещают Украине помощь. По мнению Кивы, её польза сомнительна, но слова президента являются ещё одним подтверждением внешнего управления страной.

Выступление политика последовало на фоне скандала с Конституционным судом (КС) Украины, который отменил несколько антикоррупционных мер. После этого Зеленский внёс в Раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС. На что глава суда заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.