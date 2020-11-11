«Пророссийская» партия стала самой популярной на Украине

Киевский международный институт социологии опросил более полутора тысяч украинцев и выяснил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука набрала бы наибольшее число голосов избирателей, если бы выборы в Верховную раду проходили сейчас.
Согласно данным статистического доклада, за ОПЗЖ
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает в том числе за диалог и налаживание отношений с РФ. Её председатель Виктор Медведчук призывал Киев снять санкции против Москвы и обвинял Зеленского в дискриминации русского языка и в ориентации страны на Запад.
Согласно этому же опросу, на президентских выборах за Владимира Зеленского сейчас проголосовали бы 33,3% избирателей, за Петра Порошенко — 17,3%, за Юлию Тимошенко — 11,1%.
Как писал NEWS.ru, действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что власть в стране рухнула. Президент Зеленский является гарантом конституции, и если гарант готов вытирать об эту конституцию ноги в угоду третьим лицам, то стоит один важный вопрос — импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону. Он добавил, что Зеленский лично объяснял свои действия интересами внешних сил, ссылаясь на послов G7 и партнёров, которые обещают Украине помощь. По мнению Кивы, её польза сомнительна, но слова президента являются ещё одним подтверждением внешнего управления страной.
Выступление политика последовало на фоне скандала с Конституционным судом (КС) Украины, который отменил несколько антикоррупционных мер. После этого Зеленский внёс в Раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС. На что глава суда заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.