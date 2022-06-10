Пропажу салата в австралийском KFC связали со спецоперацией на Украине

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Пропажа листового салата из бургеров в австралийских ресторанах KFC вызвана военной операцией на Украине, сообщает Live 24 со ссылкой на СМИ США. Салат подорожал из-за перебоев поставок, и его заменили капустой.

(Военная операция. — NEWS.ru) нарушила глобальные цепочки поставок и привела к росту цен на жизненно важные сельскохозяйственные ресурсы, такие как удобрения и дизельное топливо. Индекс мировых цен на продовольствие, отслеживаемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), достиг рекордно высокого уровня, — пишет издание.

Помимо ситуации на Украине госслужбы страны связывают возникшие проблемы с продовольствием с климатом, природными бедствиями, последствиями от пандемии коронавируса.

Глава Госдепа Энтони Блинкен ранее обвинил президента России Владимира Путина в том, что он старается не допустить поставок продовольствия, из-за чего миру грозит продовольственный кризис. По его мнению, проблема в том, что из-за морской блокады Украина не может вывезти урожай в пункты назначения. Например, в одесских хранилищах и на судах находится около 20 млн тонн пшеницы.

В свою очередь специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Оливье де Шуттер объяснил рост цен на продовольствие в мире спекулятивными операциями на повышение стоимости. По его словам, необходимо успокоить рынки.