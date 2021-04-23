Пропавшую подлодку ВМС Индонезии обнаружили вблизи Бали

https://static.news.ru/photo/7b961114-a4dc-11eb-a398-96000091f725_660.jpg Фото: wikimedia.org

Пропавшую субмарину Военно-морских сил Индонезии обнаружили в водах вблизи острова Бали на глубине 850 метров. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на начальника штаба ВМС страны.

Подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений недалеко от острова Бали. Отмечалось, что на борту субмарины находились по меньшей мере 53 человека. Причиной произошедшего по предварительной версии стал взрыв, прогремевший в результате короткого замыкания из-за попадания воды в аккумуляторные баки.

Несколько стран, включая Россию, предложили свою помощь в поисках. Среди них, в частности, Германия, Турция, Индия, Австралия и Франция. К месту исчезновения подлодки были направлены суда Сингапура и Малайзии.

Как сообщалось ранее, запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа подлодки закончился примерно в 03:00 по местному времени 24 апреля.

Субмарина KRI Nanggala 402 была построена в 1981 году в Германии. В 2011 году она прошла модернизацию. На её борту находятся 53 человека.