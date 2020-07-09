Мир

Пропавший топ-менеджер Wirecard завлекал трейдеров секретными документами

20:53, 09 июля 2020
Фото: FrankHoermann/Sven Simon/Global Look Press

Бывший главный операционный директор немецкого финтех-стартапа Wirecard Ян Марсалек, хвастался связями со спецслужбами и секретными документами о нервно-паралитическом веществе «Новичок», якобы примененном российскими спецслужбами в Великобритании.

Как сообщает Financial Times, сам Марсалек исчез после своего увольнения из компании в июне, перед её крахом. Отмечается, что немецкая прокуратура подозревает, что бывший глава компании Маркус Браун завышал продажи с помощью поддельных транзакций для улучшения рейтинга компании.

Изданию удалось получить доступ к части документов, которыми хвастался перед трейдерами Марсалек. В них дано точное описание формулы вещества, которое использовалось для отравления экс-сотрудника ГРУ и бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Помимо этого, в секретных документах есть подробности расследования, проведенного Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) после отравления Скрипалей в Солсбери. В частности, в нём говориться о случайно жертве «Новичка» — британки, принявшей выброшенный флакон с веществом за духи.

По словам специалиста по химическому и биологическому оружию Хемиша де Бреттон-Гордона, такие документы должны оставаться только в распоряжении членов ОЗХО и не попадать в открытый доступ.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Англии. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок». Позже прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении. Власти королевства объявили, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём. В МИД РФ все обвинения в отношении Москвы отрицают, называя их инсинуациями, писал NEWS.ru.

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