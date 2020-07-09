Пропавший топ-менеджер Wirecard завлекал трейдеров секретными документами

Бывший главный операционный директор немецкого финтех-стартапа Wirecard Ян Марсалек, хвастался связями со спецслужбами и секретными документами о нервно-паралитическом веществе «Новичок», якобы примененном российскими спецслужбами в Великобритании.
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Изданию удалось получить доступ к части документов, которыми хвастался перед трейдерами Марсалек. В них дано точное описание формулы вещества, которое использовалось для отравления экс-сотрудника ГРУ и бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Помимо этого, в секретных документах есть подробности расследования, проведенного Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) после отравления Скрипалей в Солсбери. В частности, в нём говориться о случайно жертве «Новичка» — британки, принявшей выброшенный флакон с веществом за духи.
По словам специалиста по химическому и биологическому оружию Хемиша де Бреттон-Гордона, такие документы должны оставаться только в распоряжении членов ОЗХО и не попадать в открытый доступ.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Англии. По данным британских спецслужб, это
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