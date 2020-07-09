Пропавший топ-менеджер Wirecard завлекал трейдеров секретными документами

https://static.news.ru/photo/4e6d933e-c20f-11ea-ab44-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/Sven Simon/Global Look Press

Бывший главный операционный директор немецкого финтех-стартапа Wirecard Ян Марсалек, хвастался связями со спецслужбами и секретными документами о нервно-паралитическом веществе «Новичок», якобы примененном российскими спецслужбами в Великобритании.

Как сообщает Financial Times, сам Марсалек исчез после своего увольнения из компании в июне, перед её крахом. Отмечается, что немецкая прокуратура подозревает, что бывший глава компании Маркус Браун завышал продажи с помощью поддельных транзакций для улучшения рейтинга компании.

Изданию удалось получить доступ к части документов, которыми хвастался перед трейдерами Марсалек. В них дано точное описание формулы вещества, которое использовалось для отравления экс-сотрудника ГРУ и бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Помимо этого, в секретных документах есть подробности расследования, проведенного Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) после отравления Скрипалей в Солсбери. В частности, в нём говориться о случайно жертве «Новичка» — британки, принявшей выброшенный флакон с веществом за духи.

По словам специалиста по химическому и биологическому оружию Хемиша де Бреттон-Гордона, такие документы должны оставаться только в распоряжении членов ОЗХО и не попадать в открытый доступ.